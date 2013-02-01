Офіційного запиту Росії щодо 7 млрд дол. боргу за газ немає

Радник Президента України - керівник Головного управління Адміністрації Президента з питань міжнародних відносин Андрій Гончарук наголошує, що офіційний запит Росії стосовно повернення 7 млрд доларів боргу за газ наразі відсутній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

"Ми не маємо на сьогодні офіційного запиту... Якщо немає запиту - немає офіційної позиції", - наголосив А.Гончарук.

За його словами, коментарі, які лунали останнім часом з українського боку, мають право на життя.

До того ж А.Гончарук прогнозує складні перемовини, якщо такий офіційний запит з'явиться.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердила, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосовано умову «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. До того ж українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

31 січня «Нафтогаз України» повідомив, що відправив «Газпрому» відповідь на пред'явлений рахунок.

«30 січня компанія «Нафтогаз України» надіслала відповідь ВАТ «Газпром». Усі питання, пов'язані з виконанням контракту, вирішуватимуться відповідно до його умов», - йдеться в повідомленні.