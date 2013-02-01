АМКУ оштрафував «Полтаваобленерго» за зловживання монопольним становищем

Адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України вчора оштрафувала ПАТ «Полтаваобленерго» на 51 тис. грн за зловживання монопольним становищем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відділення, енергокомпанія неправомірно включила до технічних умов на приєднання електроустановок вимоги виконання окремих видів робіт.

Оскільки підприємство не має конкурентів на зазначеному ринку в межах Полтавської області, його дії кваліфікуються як порушення конкурентного законодавства у вигляді зловживання монопольним становищем шляхом встановлення таких умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умови існування значної конкуренції на ринку.

«Полтаваобленерго» після втручання АМК змінило формулювання при видачі техумов щодо технічного забезпечення електроустановок засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності. Тепер під час видачі техумов замовникам буде запропоновано встановлення техзасобів контролю і управління за споживанням електричної енергії і величини потужності без конкретизації типу обладнання, яке необхідно встановити. А конкретні типи обладнання визначатимуться надалі лише у відповідній проектній документації при проектуванні.

Відділення АМК зобов'язало відповідача у справі сплатити штрафи до державного бюджету.

«Під час визначення розміру штрафів враховано, що відповідач сприяв проведенню розслідування у справах шляхом своєчасного надання інформації й під час розгляду справ почав вживати заходи з припинення й недопущення в майбутньому порушення законодавства про захист економічної конкуренції», - зазначив голова Полтавського обласного відділення АМК Володимир Онищенко.

Довідка УНІАН. «Полтаваобленерго» забезпечує виробництво, передачу та постачання електричної та теплової енергії споживачам області. Функціонують 29 філій компанії, зокрема Кременчуцька ТЕЦ.

Електропостачання мереж «Полтаваобленерго» здійснюється від підстанцій 330 кВ (Полтава, Кременчук, Миргород) та Кременчуцької ТЕЦ.

Загальна кількість споживачів електричної і теплової енергії становить відповідно 746,5 і 58,5 тисяч.