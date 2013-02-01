AES продає свої активи в Україні

Американська корпорація AES погодилася продати 89,12% акцій «АЕС Київобленерго» і 84,56% акцій «АЕС Рівнеобленерго» компанії VS Energy International.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії AES.

«Ми продовжуємо наш вихід із ринків, які не складають частину нашого стратегічного бачення», - сказано в повідомленні з посиланням на слова виконавчого віце-президента корпорації AES.

Згідно з повідомленням, корпорація AES отримала пропозицію від VS Energy International, і сторони домовилися про продаж. Закриття операції очікується після отримання дозволу регуляторних органів і може зайняти від декількох місяців до півроку.

«Компанії «АЕС Київобленерго» і «АЕС Рівнеобленерго» продовжують працювати в звичайному режимі, поставляючи електроенергію споживачам Київської та Рівненської області, при цьому виконуючи всі зобов'язання перед усіма зацікавленими сторонами: співробітниками, споживачами, партнерами й державними органами», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2013 року американська корпорація AES, що є найбільшим акціонером двох українських енергопостачальних компаній, заперечувала продаж своїх часток в «АЕС Київобленерго» і «АЕС Рівнеобленерго».

Довідка УНІАН. Найбільшим акціонером «АЕС Київобленерго» і «АЕС Рівнеобленерго» є зареєстрована в місті Арлінгтон (США, штат Вірджинія) корпорація AES Corporation.

AES Washington Holdings B.V. - одна з дочірніх структур американської компанії AES Corp., що виграла в квітні 2001 року приватизаційний конкурс із продажу пакетів акцій обленерго. Покупець заплатив за 75% акцій «АЕС Рівнеобленерго» 125 млн грн і за 89,12% акцій «АЕС Київобленерго» 249 млн грн.

«АЕС Київобленерго» експлуатує розподільні електричні мережі, розташовані на території Київської області (за винятком столиці), й поставляє електроенергію споживачам регіону.

«АЕС Рівнеобленерго» обслуговує 404 тис. споживачів Рівненської області й 27 тис. км ліній електропередач.