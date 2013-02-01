Україна і Росія знайшли можливість перегляду ціни на газ без МС - Зурабов

Українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам Посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

«Розвиток ситуації в частині, що стосується енергетичної співпраці, принаймні, те, що я зараз знаю з приводу того, як передбачається надалі реалізовувати співпрацю в газовій сфері з урахуванням української газотранспортної системи, ціни на російський газ і низки суміжних питань, все це свідчить про те, що російське і українське керівництво знайшли підходи, згідно з якими може відбутися зниження ціни на газ і перегляд базового контракту поза контекстом вступу України до Митного союзу», - сказав М.Зурабов.

У зв'язку з цим він зазначив, що у разі, якщо Україна вступить до МС, країна одержуватиме російський газ за тією ж ціною, за якою його одержують інші члени Митного союзу. «Хочу підкреслити, ми знайшли підходи, виходи на взаємоприйнятні рішення з енергетичної співпраці, включаючи ціну на газ поза інтеграційним контекстом», - підкреслив М.Зурабов.

Як повідомляв УНІАН, у грудні Михайло Зурабов заявив, що створення двостороннього консорціуму або спільного підприємства з управління газотранспортною системою дозволить знизити ціну на газ для України. Водночас він не назвав можливого розміру зниження ціни, зазначивши, що він, звичайно, не був би настільки великим, скільки у разі приєднання України до Митного союзу.

Нагадаємо також, що 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не закуповувала в 2012 році.

Деякі експерти вважають виставлений російським "Газпромом" рахунок на 7 млрд дол. за не відібраний Україною в минулому році російський газ економічним шантажем із метою змусити Україну до вступу до Митного союзу.

Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.