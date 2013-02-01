Газові переговори України і РФ пройдуть наступного тижня в Москві

На початку наступного тижня в Москві пройдуть переговори українських і російських експертів в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

Він зазначив, що віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко 22 січня провів переговори у Москві з «Газпромом». За інформацією М.Зурабова, тоді тему заборгованості України перед «Газпромом» не обговорювали.

«Хоча якби ця тема могла б деяким радикальним чином змінити позиції сторін, то, звичайно ж, вона була б у порядку денному. Я також знаю про те, що найближчими днями, на початку наступного тижня експерти «Нафтогазу» і міністерства (вугільної промисловості і енергетики - УНІАН) побувають у Москві, де ці переговори продовжаться», - зазначив він.

М.Зурабов уточнив, що наступний раунд переговорів пройде між віце-прем'єрами України з російським керівництвом у Москві.

«Ця робота також ведеться. У нас немає підстав вважати, що проблема неврегульованої заборгованості за минулий рік, пов'язана з тим, що українська сторона не відібрала весь формально законтрактований в угоді газ, може негативно вплинути на просування шляхом досягнень нових домовленостей в енергетичній співпраці», - підкреслив він.

«Відомо, що у грудні 2012 року планувалася зустріч на вищому рівні, на якій передбачалося, що Російська Федерація і Україна вийдуть на якісь нові рубежі, на якісно новий рівень співробітництва в енергетичній сфері. Може виникнути припущення, що подібні кроки з боку «Газпрому» треба розцінювати або як відмову продовжувати розвивати досягнуті домовленості і виходити вже на підготовлені рішення, або, як завжди, до того, що ті базові принципи, на яких ця робота зараз ведеться, повинні бути переосмислені. Знову ж таки не так - це робота триває», - сказав М.Зурабов.

Посол зазначив, що з російського боку переговори між Україною і Росією в енергетичній сфері відбуваються так, як президенти двох країн домовлялися наприкінці 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м (з 426 дол. за тис. куб. м).

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Україна і Росія знайшли можливість перегляду ціни на газ без МС - Зурабов

Офіційного запиту Росії щодо 7 млрд дол. боргу за газ немає