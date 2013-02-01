«Укренерго» в 2012 році збільшило дохід на 17%

Оплата послуг з передачі електроенергії Національної енергетичної компанії «Укренерго» в 2012 році збільшилася на 16,8% порівняно з 2011 роком - до 3,144 млрд грн з 2,691 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, фактичні обсяги передачі електроенергії магістральними мережами за вказаний період виросли на 3,4% - до 136,273 млрд кВт/год.

Тариф на передачу електроенергії компанією за підсумками 2012 року збільшився порівняно з 2011 роком на 15,8% - до 2,493 коп. за кВт/год з 2,153 коп. за кВт/год.

Відсоток оплати послуг оператора у звітний період скоротився до 92,47% з 94,74% у 2011 році.

За інформацією «Укренерго», у 2012 році обсяг недофінансованої товарної продукції становив 256,069 млн грн (без урахування ПДВ) порівняно з 149,39 млн грн за 2011 рік.

За звітний період компанія збільшила обсяг капітальних інвестицій на 7,1% - до 1,778 млрд грн.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.