Зурабов розраховує, що цього року почнеться добудова 3 і 4 блоків ХАЕС

Посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов розраховує, що у 2013 році почнеться добудова 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Думаю, що цього року ніщо не перешкодить нам вже практично перейти до добудови 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС», - зазначив М.Зурабов.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75% №4 - 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) узгодила техніко-економічне обґрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

6 вересня цього року Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про розміщення, проектування і будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції».

З початку листопада цього року ДП НАЕК «Енергоатом» відновило переговорний процес з ВАТ «Сбербанк Росії» про виділення фінансування проекту будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС».

Водночас «Енергоатом» заперечував інформацію про те, що підписання кредитної угоди зі «Сбербанком Росії» про фінансування цього проекту затримується з вини української сторони.