Білорусь і Росія співпрацюватимуть у сфері ядерної безпеки

Мінськ. Міністр енергетики Білорусі Олександр Озерець і генеральний директор державної корпорації з атомної енергії «Росатом» Сергій Кирієнко сьогодні, 1 лютого, підписали угоду між урядами Білорусі і Росії про співпрацю у сфері ядерної безпеки, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

С.Кирієнко підкреслив, що створення АЕС не закінчується на зведенні самого об'єкту. Крім спорудження станції необхідно створити пакет нормативно-правових актів, законодавство із забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.

Угода передбачає різні напрями співпраці, зокрема створення інфраструктури ядерної безпеки, систем регулювання безпеки, розробку і вдосконалення відповідної нормативно-правової бази з урахуванням вимог норм МАГАТЕ, розробку системи кризових центрів Білорусі, підготовку фахівців у сфері ядерної безпеки.

С. Кирієнко також зазначив, що роботи з будівництва Білоруської АЕС йдуть з випередженням графіка.

Сьогодні ж, 1 лютого, в Островецькому районі Гродненської області відбулася церемонія з нагоди початку чергового етапу робіт з будівництва Білоруської АЕС – підготовки котловану під другий енергоблок. У ній взяли участь перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко і генеральний директор російської державної корпорації «Росатом» С. Кирієнко.

Довідка УНІАН. Контрактна угода на спорудження першої черги АЕС на території Білорусі була підписана 11 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі компанією «Атомстройекспорт» (Росія) і дирекцією будівництва АЕС.

Білоруська АЕС будується за проектом Санки-Петербурзького «Атоменергопроекту» АЕС-2006, за яким зараз у Росії споруджуються Ленінградська АЕС-2 і Балтійська АЕС. За міжнародною класифікацією, це проект покоління 3+, створений на основі водо-водяного енергетичного реактора (ВВЕР). Станція складатиметься з двох енергоблоків сумарною потужністю до 2,4 тис. МВт з реакторною установкою В-491. Передбачено, що білоруська АЕС споруджуватиметься на умовах повної відповідальності генерального підрядника.

Атомна станція розміщена на Островецькому майданчику в Гродненській області. Перший блок АЕС планується ввести в дію у 2017 році, другий – у 2018 році.

Під будівництво АЕС Росія виділяє Білорусі пільговий держкредит в розмірі до 10 мільярдів доларів строком на 25 років.