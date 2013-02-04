У чотирьох областях України через негоду знеструмлено 33 населені пункти

4 лютого вночі внаслідок несприятливих погодних умов (мокрий сніг та налипання мокрого снігу) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 33 населених пунктів у чотирьох областях України.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, також 27 населених пунктів знеструмлено частково.

В Івано-Франківській області повністю знеструмлено 14 населених пунктів, 4 знеструмлено частково, у Львівській області – 11 повністю, 8 частково, у Закарпатській області – 3 повністю, 15 частково, у Житомирській області 5 населених пунктів знеструмлено повністю.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.