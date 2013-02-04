Тиждень почався падінням цін на нафту

На світових торгах у понеділок, 4 лютого, ціни на нафту незначно знижуються після зростання минулого тижня на 2%.

Зокрема, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,29 долара, або на 0,25%, - до 116,47 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,27 долара, або на 0,3%, - до 97,48 долара за барель.

Зростання цін на минулому тижні виявилося восьмим поспіль за минулі два місяці, передає Bloomberg.

Негативну динаміку котирувань в понеділок обмежують опубліковані китайським національним статистичним бюро дані, згідно з якими індекс ділової активності в сфері послуг економіки країни виріс у січні до 56,2 пункта з 56,1 пункта в грудні минулого року.