«Сланцева революція» істотно змінює баланс на енергоринку - міністр енергетики РФ

Москва. Феномен «сланцевої революції» істотно змінює баланс на світових енергетичних ринках, а нові технології видобутку сланцевого газу і нафти можуть одержати широке поширення у світі.

Про це йдеться в доповіді міністра енергетики Російської Федерації Олександра Новака на 49-й Мюнхенській конференції з безпеки «Геополітичні зміни в контексті американської нафтогазової революції», текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Успіхи у видобутку сланцевого газу і нафти знизили побоювання міжнародної громадськості перед швидким виснаженням запасів вуглеводневої сировини. Нові технології дозволяють нам сьогодні отримувати доступ до величезних запасів вуглеводнів, які раніше вважалися невидобувними», - сказав О.Новак.

Водночас він зазначив, що в РФ очікують збереження ролі традиційних вуглеводнів в глобальному енергобалансі на доступну для огляду перспективу.

«У своїх довгострокових прогнозах ми виходимо з того, що загальносвітова потреба в енергоресурсах, причому екологічно чистих і ефективних, зростатиме», - додав він.

За його словами, технологічний прорив у видобутку природного газу підвищив доступність цього енергоресурсу в ключових регіонах-споживачах. Зокрема, найбільший виробник сланцевого газу - США, які ще недавно були нетто-імпортером блакитного палива, у найближчі роки можуть стати нетто-експортером цієї сировини. Водночас США істотно знижують свою залежність від імпорту нафти - в 2012 році чистий імпорт нафти становив усього 7,5 млн. барелів на день. За оцінками експертів, можливе зниження обсягів імпорту до незначних або навіть нульових показників через 12-15 років, додав О.Новак

Крім того, міністр зазначив, що зростає конкуренція між видами палива - дешеве американське вугілля активно заміщує газ в європейській генерації, незважаючи на побоювання екологів за стан навколишнього середовища. Також зростає інтерес до газомоторного палива як альтернативи бензину.

О.Новак підкреслив, що видобуток сланцевого газу впливає на міжнародні торгівельні потоки. Зокрема, відхід з ринку найбільшого імпортера вуглеводневої сировини - Сполучених Штатів - істотно змінює карту традиційних маршрутів експортних поставок і всієї структури світової торгівлі вуглеводнями.

За його словами, в балансі світового попиту на енергоресурси велику роль стануть грати країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, передусім Китай та Індія. Саме на них будуть переорієнтуватися виробники вуглеводневої сировини з Близького Сходу, а також Росія, Канада, Австралія і Східна Африка.

«Нові технології видобутку сланцевого газу і нафти можуть одержати широке поширення у світі, хоча це процес не швидкий - всім відомі складності технологічного, юридичного, інфраструктурного, екологічного і навіть політичного характеру. Тим не менше, у перспективі це також вплине на міжнародні енергетичні потоки, оскільки процес видобутку може максимально наблизитися до місць споживання», - сказав О.Новак.

Він повідомив, що в міру розширення танкерного флоту і потужностей з регазифікації СПГ газовий ринок буде поступово трансформуватися в єдиний глобальний ринок. Відповідно, і на ринку нафти, і на ринку природного газу Росія очікує істотного збільшення конкуренції, появи нових постачальників і більш широкої диверсифікації поставок. В остаточному підсумку, все це сприятиме зміцненню глобальної енергобезпеки, в чому зацікавлені і виробники, і споживачі, вважає О.Новак.

Водночас він зазначив, що американська промисловість за рахунок використання дешевого газу і зниження тарифів на електроенергію збільшує свою конкурентоспроможність. У свою чергу, зниження імпортозалежності призводить до скорочення дефіциту платіжного балансу.

«Як ви добре пам'ятаєте, все останнє десятиліття саме дефіцит бюджету і рахунку поточних операцій США вважався однією з головних причин дисбалансів у світовій економіці. У цьому зв'язку багато аналітиків пророкують ренесанс американської економіки та її реіндустріалізації», - сказав О.Новак.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток сланцевого газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

24 січня 2013 року було підписано угоду між компаніями Shell і «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - у 2,98 трлн куб. м газу.