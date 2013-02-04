Виставлений "Газпромом" рахунок у 7 млрд дол. юридично не обґрунтований - експерти

Вимога "Газпрому" до України компенсувати 7 млрд доларів за недобір газу носить спекулятивний характер, оскільки така сума нічим не обґрунтована.

Про це у статті для ZN.UA пишуть експерт з питань енергетичної безпеки Михайло Гончар і юрист-міжнародник Максим Алінов.

Автори статті нагадують, що положення "бери або плати" зафіксовано у пункті 2.2.5 Контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 рр., укладеного між "Нафтогазом" і "Газпромом" 19 січня 2009 р. Саме на цьому пункті Контракту грунтуються пред'явлені "Нафтогазу" претензії "Газпрому" щодо сплати 7 млрд дол. за невідібраний природний газ. Водночас пункт 2.2.5 Контракту є досить специфічною юридичною конструкцією, і ця специфіка має велике значення для аналізу обґрунтованості претензій "Газпрому", відзначають експерти

По-перше, пункт 2.2.5 Контракту повинен застосовуватися у системному зв'язку з іншими контрактними положеннями. Аналіз цього пункту з урахуванням положень пунктів 2.2 та 2.2.3 показує, що за умови належного коригування (зменшення) "Нафтогазом" річного контрактного обсягу (РКО) газу на підставі пункту 2.2.3 мінімальний річний обсяг (МРО) газу, невідбір якого за Контрактом призводить до застосування положення "бери або плати", становить: МРО = РКО (52 млрд куб. м - 20%) х 0,8 = 33,28 млрд куб. м.

З цього випливає, що претензії "Газпрому" можуть стосуватися лише невідбору газу в 2012 р., оскільки в 2009-2011 рр.. "Нафтогаз" відібрав і належним чином сплатив значно більше мінімального річного обсягу: 38 млрд куб. м в 2009 р.; 36,6 млрд куб. м в 2010 р.; 40 млрд, а разом з Ostchem Holding Limited - 44,8 млрд куб. м в 2011 році.

"Якщо претензії" Газпрому "конвертувати з доларів в кубометри, то у разі застосування ціни 430 дол. за тисячу кубометрів газу (що діяла в останньому кварталі минулого року) виходить, що "Газпром" вимагає компенсувати недобір 16,28 млрд куб. м. Невідомо, звідки "Газпром" узяв такий астрономічний обсяг недобору, який міг би виникнути лише у тому разі, якби "Нафтогаз" закупив у 2012 р. менше 17 млрд кубометрів газу (водночас, згідно з наявною інформацією, обсяг газу, закупленого окремо "Нафтогазом", щонайменше на 10 млрд кубометрів більше зазначеної цифри, а разом з компанією Ostchem Holding Limited - перевищує мінімальний річний обсяг)", - йдеться у публікації.

Одне тільки це дає вагомі підстави припустити, що розрахована "Газпромом" вартість компенсації на підставі положення "бери або плати" не відповідає положенням Контракту, не є юридично обгрунтованою і носить радше спекулятивний характер, пишуть експерти.