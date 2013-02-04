«Роснафта» уклала з польською PKN Orlen контракт на поставки нафти на 15 млрд дол.

Державна нафтова компанія Російської Федерації «Роснафта» уклала з компанією PKN Orlen (Польща), що володіє Плоцьким нафтопереробним заводом, контракт на поставку сирої нафти трубопроводом «Дружба» до 2016 року загальною вартістю 15 млрд дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Роснафти».

Згідно з повідомленням, обсяг поставки становить близько 6 млн тонн нафти на рік. Протягом строку дії контракту планується поставити близько 18 млн тонн.

Також у повідомленні наголошується, що в кінці січня «Роснафта» уклала контракти на постачавку нафти нафтопроводом «Дружба» до Німеччини.

«У даних угодах покупцями стали дочірні структури компаній Total і Shell, що володіють, до того ж, частками в НПЗ PCK Schwedt в Німеччині», - сказано в повідомленні.

Також, за даними «Роснафти», найближчим часом планується укладення відповідного контракту ще з одним учасником даного НПЗ - компанією Eni.

Контракт з компанією Total укладений з терміном поставки до 31 грудня 2015 року, а контракти з компаніями Shell і Eni передбачають термін поставки до кінця 2013 року з можливістю пролонгації та збільшення обсягів поставок.

Як повідомляв УНІАН, транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України за підсумками 2012 року скоротився до 14,557 млн тонн, що на 18,1% менше, ніж за 2011 рік.

Довідка УНІАН. «Дружба» - найбільша в світі система магістральних нафтопроводів. Побудована в 1960-і роки підприємством СРСР «Ленгазспецбуд» для транспортування нафти з Волгоуральского нафтогазоносного району до соціалістичних країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ): Угорщини, Чехословаччини, Польщі і НДР, розташованих у Східній Європі.

Маршрут нафтопроводу проходить від Альметьєвська через Самару, Брянськ до Мозиря, потім розгалужується на 2 ділянки: північну (по території Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії і Литви) і південну (по території України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії).

До системи входять 8900 км трубопроводів, 46 насосних станцій, 38 проміжних насосних станцій, резервуарні парки яких вміщають 1,5 млн куб. м нафти. Нафтопроводом до країн далекого зарубіжжя щорічно експортується 66,5 млн тонн, у тому числі по північній гілці - 49,8 млн тонн.