В України - проблема з будівництвом "LNG-терміналу"

Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо проходження танкерів із скрапленим газом через Босфор і про спільне будівництво "LNG-терміналу" на турецькому узбережжі Середземного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив у ході зустрічі із спеціальним посланником і координатором Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань Карлосом Паскуалем.

М.Азаров зазначив, що на сьогодні "у нас є проблеми з будівництвом "LNG-терміналу" для прийому скрапленого газу. Пов'язані вони, перш за все, з тим, що Туреччина не дуже охоче розглядає можливість проходження танкерів із скрапленим газом через свої протоки».

За словами прем'єра, у зв'язку з цим Україна розглядає інші варіанти розміщення терміналу. «Тому ми вивчаємо різні варіанти розміщення відповідного заводу по іншій стороні Туреччини. Маю на увазі Середземне море й інші можливості», - сказав М.Азаров.