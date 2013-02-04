В Україні падає рівень оплати газу. Бойко доручив створити робочу групу з розслідування причин

Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко доручив Міненерговугілля, Мінрегіону і НАК "Нафтогаз України" у двотижневий термін створити робочу групу з аналізу причин незадовільного стану розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем'єра.

«Необхідно, щоб у наступні два тижні була відпрацьована система з Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, Міненерговугілля, компанією «Нафтогаз України», укладені договори, розроблені графіки погашення заборгованості, і ми підбили попередні підсумки у середині лютого. Якщо не буде відгуку від областей про погашення заборгованості, хочу відразу попередити про адміністративні заходи», - йдеться в повідомленні прес-служби з посиланням на виступ Ю.Бойка на селекторному засіданні з питань стану розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ за підсумками 2012 року і січня 2013 року.

До того ж Ю.Бойко звернув особливу увагу на неприпустимість незадовільної ситуації з розрахунком за енергоносії в Луганській і Житомирській областях.

«У вас найнижчий рівень розрахунків з початку опалювального сезону. У вас є два тижні на наведення ладу і узгодження з «Нафтогазом України» графіка погашення заборгованості», - заявив віце-прем'єр-міністр України, звертаючись до заступника голови Луганської облдержадміністрації Сергія Міхєєва.

Одночасно Ю.Бойко відзначив позитивний досвід Закарпатської області щодо розрахунків за газ і закликав керівництво інших регіонів його вивчити.

«Я хочу подякувати Закарпатській області, яка має рівень розрахунків 93%, а заборгованість за всі опалювальні сезони - лише 780 тис. грн. Як бачимо, є й позитивні приклади областей і підприємств, які вчасно розраховуються, але, на жаль, більше негативних. При середньому рівні розрахунків, з урахуванням субвенцій за місцевими бюджетами і покриття різниці в тарифах, з початку опалювального сезону - 72% по країні, деякі області розрахувалися на значно меншому рівні», - відзначив Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець вересня 2012 року заборгованість підприємств теплокомуненерго за спожитий газ становила 4,9 млрд грн.

У 2012 році з держбюджету було виділено 6,9 млрд грн на погашення різниці в тарифах і покращення розрахунків.

Заборгованість підприємств теплокомуненерго за спожитий природний газ в 2011 році становила 6 млрд 236,5 млн. грн.