Видобуток вугілля в Україні за січень скоротився на 8%

Вуглевидобувні підприємства України в січні 2013 року скоротили видобуток вугілля на 7,7% - до 6,762 млн тонн з 6,278 млн тонн за аналогічний період 2012 року.

Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України за підсумками 2012 року збільшити видобуток вугілля в порівнянні з 2011 роком на 4,75% - до 85,745 млн тонн з 81,859 млн тонн.

За останні два роки Україна декларує плани з переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила в Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.