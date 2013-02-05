Ціна нафти продовжила падіння в очікуванні статданих зі США

На світових торгах у вівторок, 5 лютого, ціни на нафту продовжили падіння.

Так, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,45 долара, або на 0,39%, - до 115,17 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI впала на 0,1 долара, або на 0,1%, - до 96,07 долара за барель.

Падіння цін пов'язане з очікуванням новин щодо запасів сировини в США. Аналітики прогнозують зростання запасів, причому третій тиждень поспіль. Пізніше у вівторок статистику щодо запасів опублікує Американський інститут нафти (API), передає Bloomberg.

Зниження котирувань пов'язане також зі статистикою за обсягом промислових замовлень в США - у грудні минулого року показник збільшився на 1,8% порівняно з листопадом і становив у грошовому вираженні 484,76 млрд дол., тоді як передбачалося зростання на 2,3% .