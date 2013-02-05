В Україні через негоду залишаються знеструмленими 24 населені пункти
09:53, 05 лютого 2013Енергетика
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В Україні через негоду залишаються знеструмленими 24 населені пункти.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Закарпатській області без електропостачання залишається 21 н.п., в Івано-Франківській – 3 н.п.
4 лютого бригадами обленерго повністю відновлено електропостачання населених пунктів у Львівській, Житомирській областях та 11 населених пунктів у Івано-Франківській області, що були знеструмленні протягом останніх діб, внаслідок несприятливих погодних умов.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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