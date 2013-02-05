В Україні через негоду залишаються знеструмленими 24 населені пункти.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Закарпатській області без електропостачання залишається 21 н.п., в Івано-Франківській – 3 н.п.

4 лютого бригадами обленерго повністю відновлено електропостачання населених пунктів у Львівській, Житомирській областях та 11 населених пунктів у Івано-Франківській області, що були знеструмленні протягом останніх діб, внаслідок несприятливих погодних умов.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.