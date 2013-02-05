Донецький губернатор не впевнений у безпеці видобутку сланцевого газу, хоче експертиз

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький хоче, щоб провели незалежні експертизи для впевненості в безпечному видобутку сланцевого газу в регіоні.

Про це він сказав у понеділок, 4 лютого, на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи впевнений він у тому, що промисловий видобуток сланцевого газу на території Донецької області безпечний насамперед для екології регіону, А.Шишацький сказав: «...Сказати, що на 100% у всьому впевнений, я не можу».

До того ж він додав, що Донецька обласна рада «дала тільки перший дозвіл не на промислову розробку, а на вивчення». Тому, за словами губернатора, «для того, щоб відповісти, і собі зокрема, на це питання (безпеки видобутку сланцевого газу - УНІАН), я і хочу, щоб провели незалежні експертизи додаткові».

«Я схильний до того, що має бути проведена громадська експертиза власне не від влади, а від громадських організацій, - пояснив А.Шишацький. - Також експертиза повинна бути як від спеціалізованих українських інститутів, так і, напевно, від зарубіжних, які можуть взяти вже досвід розробки компанії Shell, оцінити, як вона працює, які зміни, якщо вони є, в екології того району, де вони добували газ сланцевий. Потрібен діалог з громадськістю».

До того ж голова облдержадміністрації наголосив, що необхідно залучати фахівців, екологів, що користуються заслуженою репутацією експертів.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 23 січня схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment BV і «Надра Юзівська».

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу.