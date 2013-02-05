Каськів вважає, що скандал із LNG спровокував «Газпром»

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів вважає, що скандал навколо підписання договору щодо будівництва LNG-терміналу з компанією Gas Natural Fenosa спровокував російський «Газпром».

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Коммерсант».

До того ж він вважає, що скандал мав негативні репутаційні наслідки, прямих юридичних і фінансових наслідків не було.

«Прямих юридичних або фінансових наслідків для України не було. А до репутаційних наслідків призвела цілеспрямована інформаційна провокація недруга цього проекту – «Газпрому». ЗМІ, очевидно, простимульовані й працюючі в інтересах газового монополіста, продовжують активно називати Джорді Сарда Бонвєї «лижним інструктором», хоча ця інформація не відповідає дійсності», - заявив В.Каськів.

До того ж він визнав свою провину у виникненні скандалу і в тому, що не оцінив масштаб «гри проти проекту».

«Я визнаю свою провину в тому, що недооцінив масштаби гри проти нашого проекту, мені неприємно, що це створило незручності для прем'єра. Проте це частина війни, ціна якої - енергетична незалежність. Я вважаю, що із ситуації з терміналом ми вийшли дуже гідно. Проект реалізується в затверджених тимчасових рамках, ніхто з його учасників не відмовився від роботи з нами. Ми уклали договір із американською Excelerate Energy, ключовим стратегічним партнером у цій ініціативі. Не помиляється той, хто нічого не робить, і не винен той, хто нічого не робить. Скандал не вбив проект, а те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими», - заявив В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Проте пізніше з'ясувалося, що Джорді Бонвєї, який підписав документ з іспанського боку, не мав повноважень на це. За тиждень до підписання угоди В.Каськів заявляв про наявність інформації про «інформаційну атаку», що готується, з метою дискредитації проекту «LNG-термінал». Для вивчення обставин підписання цієї угоди була створена Міжвідомча комісія.

9 січня ц.р. міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький прогнозував суворе остаточне рішення комісії з проведення службового розслідування порушень при підписанні угоди з іспанською компанією Gas Natural Fenosa щодо будівництва LNG-терміналу.

14 січня перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, відповідаючи на питання УНІАН, сказав, що уряд продовжить вивчення обставин підписання угоди з іспанською компанією з LNG-терміналу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Скандал з LNG-терміналом: допонтувалися

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинне скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.