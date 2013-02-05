Депутати від опозиції пропонують тимчасово заборонити видобуток сланцевого газу

Народні депутати від «Батьківщини» Арсен Аваков, Андрій Кожем`якін та Микола Томенко зареєстрували у Верховній Раді проект закону «Про введення тимчасової заборони (мораторію) на пошук, розвідку та видобування нетрадиційних вуглеводнів».

Повідомлення про це розміщене на офіційному сайті Верховної Ради України.

Законопроектом передбачено «заборонити укладення та виконання угод щодо проведення пошукових робіт, розвідки та видобування нетрадиційних вуглеводнів, розподілу виробленої продукції, її транспортування, обробки, зберігання, переробки, а також будівництва та експлуатації пов'язаних з цим промислових об'єктів, до вдосконалення на законодавчому рівні механізму забезпечення екологічної безпеки застосування технологій видобування нетрадиційних вуглеводнів».

Кабінету Міністрів пропонується доручити «привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом»; «забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому закону; «до кінця календарного року подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до законів України щодо вдосконалення механізму забезпечення екологічної безпеки застосування технологій видобування нетрадиційних вуглеводнів».

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення закону викликане необхідністю вжиття заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

Автори законопроекту наголошують, що сьогодні «Україна стала на шлях пошуку, геологічного вивчення та видобутку альтернативного природного газу із пластів сланцю на Олеській, Юзівській та Скіфській ділянках. Технологія видобутку сланцевого газу існує понад 100 років, проте й нині питання екологічної безпеки застосування технології гідравлічних розривів пластів не досліджене в повному обсязі. Наявні екологічні дослідження, проведені міжнародними організаціями, свідчать про те, що видобуток природного газу з пластів сланцю супроводжується значними викидами в повітря парникових газів, забрудненням ґрунту та підземних і ґрунтових вод, спричиняє сейсмічну активність земної кори. 30.06.2011 року Франція стала першою державою, що законодавчо заборонила використання технології гідравлічного розриву сланцевих пластів, за нею аналогічні заборони введено в Болгарії, Румунії, провінції Квебек (Канада)».

Депутати наголошують, що «антропогенне і техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в Україні у кілька разів перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу», і, згідно з Конституцією, «забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, - збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави».

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 р. у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

До цього Харківська та Донецька обласні ради, а також Кабінет Міністрів схвалили проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

Прем`єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що промислова розробка Юзівського родовища може за 10 років дати Україні додатково 8-10 млрд кубометрів газу на рік.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн. кубометрів газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн. кубометрів газу.

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