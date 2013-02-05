Держрегулятор не бачить перешкод для продовження експлуатації 1-го блока Південно-Української АЕС

Державна інспекція з ядерного регулювання України (ДІЯРУ) не бачить перешкод до продовження в майбутньому терміну експлуатації першого енергоблока Південно-Української АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Михайло Гашев сьогодні під час засідання колегії Держінспекції з ядерного регулювання.

«Перешкод до того, щоб продовжити в майбутньому перший блок Південно-Української атомної станції, немає», - сказав він.

Водночас М.Гашев додав, що роботи з переоцінки стану енергоблока виконані не в повному обсязі

«У грудні 2012 року ми на підставі звіту з переоцінки безпеки поставили конкретні умови і терміни, що ще треба виконати по першому блоку Південно-Української АЕС, і тепер основне навантаження ляже на інспекцію на майданчики станції. По суті, всі технічні рішення, умови, програми з нами узгоджено, і далі вже йде реальна робота в залізі», - додав М.Гашев.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України встановила, що проектний термін експлуатації першого енергоблока Південно-Української атомної електростанції, подальша робота якого після 31 грудня 2012 року була під сумнівом, закінчиться 2 грудня 2013 року.

Колегія ДІЯРУ ухвалила також рішення «обмежити енергетичний режим експлуатації реакторної установки енергоблока № 1 ПУАЕС завершенням 28-ої паливної кампанії 2012 року» (Постанова Колегії ДІЯРУ № 18 від 20 грудня 2012 р.).

На продовження терміну експлуатації першого енергоблока Південно-Української АЕС було витрачено 1,7 млрд грн.

На сьогодні виконано оцінку технічного стану всіх елементів устаткування, будівель і споруд першого блока ПУАЕС.

Довідка УНІАН. Будівництво першого енергоблока ПУАЕС було розпочато в 1977 році, 31 грудня 1982 року його було включено до енергомережі. У 1983 році було остаточно введено в промислову експлуатацію. Електрична потужність блока становить 1000 МВт. На цьому енергоблоці експлуатується реактор типу ВВЕР-1000 серії В-302.

Південно-Українська АЕС експлуатує три енергоблоки ВВЕР-1000, Олександрівську гідростанцію на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицьку гідроакумулюючу станцію (у експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

За обсягами виробництва Південно-Український енергокомплекс забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 млн осіб.