«Енергоатом» очолив рейтинг відкритості державних інтернет-ресурсів

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, очолило рейтинг відкритості державних інтернет-ресурсів під час проведення державних закупівель.

Про це сказано в публікації газети «Коммерсантъ-Україна», яка посилається на дослідження організації Transparency International - Україна.

«Лідером рейтингу стало держпідприємство НАЕК «Енергоатом», - сказано в публікації. Повідомляється, що рейтинг складений експертами Transparency International (TI) на основі аналізу 100 порталів.

За «Енергоатомом» в рейтингу йдуть три міські ради з різних регіонів - Рівненська, Броварська (Київська область) і Севастопольська. У числі абсолютних аутсайдерів опинилися міськради, а також обласні державні адміністрації та Рада міністрів Криму.

Водночас видання цитує президента Transparency International - Україна Олексія Хмару, який заявив, що жоден з досліджуваних порталів не дотягнув до необхідного рівня відкритості.

Зокрема, провальним для органів влади став етап реалізації проектів - інформація про нього зовсім не публікується. Ця проблема пов'язана з недосконалістю закону про державні закупівлі, який не вимагає достатньої відкритості держструктур.

«Закон написаний з метою витрачати державні гроші чесно, а про те, щоб витрачати їх ефективно, мова не йшла. Але це не привід для нас корегувати принципи складання рейтингу», - наводить слова О.Хмари видання «Коммерсантъ-Україна».

«Під час складання рейтингу ми рівнялися на європейські стандарти. Приміром, у Чехії, де законодавство далеке від ідеального і не дуже відрізняється від нашого, органи влади отримують в такому ж рейтингу 60 балів і більше», - додав голова Transparency International - Україна.

За даними Transparency International - Україна, до рейтингу увійшли сайти всіх міністерств, обласних державних адміністрацій, Ради міністрів Криму, центральних органів виконавчої влади з особливим статусом, 25 «найкращих» міст з рейтингу, складеного журналом «Фокус», і 25 держпідприємств з найбільшим обсягом держзакупівель у 2012 році.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.