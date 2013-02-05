Держрегулятор повернув «Енергоатому» на доопрацювання вимоги до проекту з добудови Хмельницької АЕС

Державна інспекція з ядерного регулювання України повернула НАЕК «Енергоатом» на доопрацювання технічні вимоги до проекту реакторної установки, яку планується встановити на третьому і четвертому енергоблоках Хмельницької атомної електростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний державний інспектор з ядерної і радіаційної безпеки України Михайло Гашев 5 лютого на засіданні колегії Державної інспекції з ядерного регулювання.

«Ми провели експертизу документа «Технічні вимоги до проекту реакторної установки», і повернули назад на доопрацювання, зважаючи на те, що нові блоки третього покоління повинні відповідати всім новим вимогам, і зокрема з урахуванням аварії на АЕС "Фукусіма-Даїчі" (Японія)», - сказав М.Гашев.

Як раніше повідомляв УНІАН, техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС передбачає установку ректора типу ВВЕР-1000 проекту В-392, розробленого ОКБ "Гідропрес" (РФ).

Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75% №4 - 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт», яка представила проект реакторної установки В-392.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) узгодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

6 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим повідомив, що керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

31 травня заступник генерального директора ДК «Росатом» - директор Блоку з розвитку і міжнародного бізнесу Кирило Комаров повідомив, що схема кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС ще не визначена, проте можливе виділення міждержавного кредиту.