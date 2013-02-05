Держінвестпроект назвав недостовірним інтерв'ю Каськіва «Комерсанту»

Держагентство з інвестицій та управління національними проектами заявляє про те, що газета «КоммерсантЪ-Украина» опублікувала недостовірне інтерв'ю з головою агентства Владиславом Каськівим, в якому він нібито зазначив, що скандал із LNG-терміналом спровокував російський «Газпром».

Про це сказано в заяві прес-служби Держінвестпроекту, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«У тексті інтерв'ю опублікована надумана й спотворена інформація, яка не відповідає автентичному тексту. Також у тексті згадуються назви компаній, зокрема компанії «Газпром», яка не звучала в згаданому інтерв'ю», - сказано в заяві прес-служби В.Каськіва.

Водночас Держінвестпроект вважає, що текст інтерв'ю опубліковано з порушенням частини третьої статті 13 Закону України «Про авторське право та суміжні права», якою встановлено, що публікація запису інтерв'ю допускається лише з відома особи, яка дала інтерв'ю і згідно із законом є його співавтором.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 лютого газета «КоммерсантЪ-Украина» опублікувала інтерв'ю з В.Каськовим, в якому він заявив, що скандал навколо підписання договору щодо будівництва LNG-терміналу з компанією Gas Natural Fenosa спровокував російський «Газпром».

У цьому ж інтерв'ю В.Каськів зазначив, що скандал мав негативні репутаційні наслідки, хоча прямих юридичних і фінансових наслідків не було.

В.Каськів також розкритикував ЗМІ, які, на його думку, працюють в інтерасах російського газового монополіста, оскільки продовжують називати Джорді Сарда Бонвеї «лижним інструктором», хоча, мовляв, ця інформація не відповідає дійсності.

Як відомо, 26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Проте пізніше з'ясувалося, що Джорді Бонвеї, який підписав документ з іспанського боку, не мав повноважень на це. За тиждень до підписання угоди В.Каськів заявляв про наявність інформації про «інформаційну атаку», що готується, з метою дискредитації проекту «LNG-термінал». Для вивчення обставин підписання цієї угоди була створена Міжвідомча комісія.

У середині січня комісія запропонувала Президенту Віктору Януковичу обмежитися доганою В.Каськіву за скандал із LNG-терміналом

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинне скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже в 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.