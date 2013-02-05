«Укренерго» 12 лютого виставить на аукціон з експорту електроенергії перетин потужністю 4,05 ГВт

Національна енергетична компанія «Укренерго» виставить 12 лютого на аукціон з експорту електроенергії доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину потужністю 4,05 ГВт.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті компанії.

Доступ до 4,05 ГВт пропускної спроможності міждержавного перетину за чотирма напрямками розбитий на 20 лотів, нерівних за потужністю передачі та періодом поставок.

На торги виставлено один лот потужністю 0,15 ГВт з доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Словаччини, Угорщини та Румунії через острів Бурштинської ТЕС.

Пропускна здатність в напрямку Росії представлена ​​десятьма лотами загальним обсягом 3,15 ГВт, а пропускна здатність в напрямку Білорусі представлена ​​чотирма лотами загальним обсягом 0,4 ГВт.

Експортний перетин у напрямку Молдавської енергосистеми представлено п'ятьма лотами загальною потужністю 0,35 ГВт.

Загальна сума гарантійного внеску за дані лоти становить 53,28 млн грн.

Заявки претендентів на участь в аукціоні повинні бути подані до центрального офісу "Укренерго" не пізніше 16:00 11 лютого. Аукціон відбудеться о 16:00 12 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), своєю постановою № 1450 від 8 листопада 2012 затвердила нову редакцію порядку проведення аукціонів з доступу до пропускної спроможності ЛЕП для експорту електроенергії, яка передбачає зміну формули розрахунку гарантійного внеску та його збільшення в 12 разів.

Новий порядок також передбачає розширення вимог до учасника аукціону, який повинен не тільки мати вже укладений договір з оптовим постачальником електроенергії України для її експорту, але й узгодити його з "Укренерго".

З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.