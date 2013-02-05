США готові поділитися з Україною технологією видобутку сланцевого газу

Сполучені Штати Америки готові поділитися з Україною екологічно безпечною технологією видобутку сланцевого газу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

«США мають технології екологічно безпечного видобутку сланцевого газу, і цим досвідом вони готові поділитися з Україною», - цитує прес-служба слова представника Державного департаменту США з питань міжнародної енергетики Карлоса Паскуаля із засідання україно-американської робочої групи з питань енергетичної безпеки за участю міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, що відбулося 4 лютого.

К.Паскуаль також зазначив, що за останні роки США істотно наростили видобуток сланцевого газу, і це дозволило відмовитися від імпорту вуглеводнів.

Як раніше повідомляв УНІАН, народні депутати від «Батьківщини» Арсен Аваков, Андрій Кожем'якін та Микола Томенко пропонують ввести тимчасову заборону на пошук і видобуток сланцевого газу до удосконалення механізмів забезпечення екологічної безпеки.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький хоче, щоб були проведені незалежні експертизи для впевненості в безпечному видобутку сланцевого газу у регіоні.

Він стверджує, що Донецька обласна рада «дала тільки перший дозвіл не на промислову розробку, а на вивчення».

24 січня підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівської площі в Харківській і Донецькій областях.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 23 січня схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - в 2,98 трлн куб. м газу.