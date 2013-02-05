JKX Oil & Gas у березні відновить роботи на Ново-Миколаївському нафтогазовому комплексі

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні JKX Oil & Gas оголосила про відновлення робіт на Ново-Миколаївському нафтогазовому комплексі (Полтавська область) у березні 2013 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській біржі 5 лютого.

Згідно з повідомленням, буріння здійснюватиметься установкою Skytop N57. У червні бурову установку перевезуть для роботи на Єлизаветівське родовище.

Також у повідомленні сказано, що після проведеної обробки в 2012 році сейсмічних даних, у поточному році компанія планує розпочати буріння і на Заплавському родовищі.

Довідка УНІАН. Компанія JKX Oil & Gas plc займається розвідкою, видобутком нафти і газу в Україні (основний бізнес), Грузії, Угорщини, Болгарії, Словаччини, США та Росії. JKX Oil & Gas входить до лістингу Лондонської фондової біржі.

В Україні JKX Oil & Gas через створену в 1994 році Poltava Petroleum Company розробляє Ново-Миколаївське родовище в Полтавській області загальною площею 271 кв. км, а також має дозволи на розвідку Заплавського, Єлизаветівського і Червоноярського-Східного родовищ загальною площею 171,2 кв. км.