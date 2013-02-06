Ціни на нафту зростають на статданих зі США

На світових торгах в середу, 6 лютого, ціни на нафту незначно зросли на тлі статистики щодо запасів сировини зі США.

Зокрема, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже піднялася на 0,1 долара, або на 0,09%, - до 116,62 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,04 долара, або на 0,04%, - до 96,68 долара за барель.

За даними API, запаси нафти в США зросли за тиждень на 3,63 мільйона барелів, у той час як запаси дистилятів зменшилися на 1,45 мільйона барелів, а запаси пального зросли на 1,56 мільйона барелів.

При цьому попит на пальне скоротився на 1,6% - до 8,5 мільйона барелів на день, а споживання, навпаки, зросло на 3,7% - до 9,2 мільйона барелів на день, що становить максимум з 21 грудня минулого року , передає Bloomberg.

Пізніше в середу офіційні дані щодо динаміки запасів оприлюднить Міністерство енергетики США. Аналітики очікують збільшення запасів нафти.