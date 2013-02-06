На Закарпатті залишаються знеструмленими 16 населених пунктів
09:44, 06 лютого 2013Енергетика
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Станом на 7.00 через негоду залишаються знеструмленими 16 населених пунктів у Закарпатській області.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади «Закарпаттяобленерго», повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
5 лютого бригадами обленерго було повністю відновлено електропостачання населених пунктів у Львівській та Івано-Франківській областях, що були знеструмленні протягом останніх діб внаслідок несприятливих погодних умов.
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