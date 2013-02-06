«Нафтогаз» у суді вимагає від «ГазУкраїна-Трейдинг» майже 119 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагає від приватної компанії «ГазУкраїна-Трейдинг» (м. Сімферополь) повернення 118,86 млн грн. Про це сказано в документі, текст якого має УНІАН.

Згідно з документом, 20 грудня 2012 р. «Нафтогаз» звернувся до Господарського суду Автономної Республіки Крим з позовною заявою про стягнення з компанії «ГазУкраїна-Трейдинг» 118,86 млн грн, з яких 5,94 млн грн - заборгованість за поставлений природний газ, 35,416 млн грн - пеня за прострочення виконання грошового зобов'язання та 70,42 млн грн - штрафи.

Судові засідання неодноразово переносилися у зв'язку з неявкою відповідача.

Наразі провадження у справі зупинено у зв'язку з призначенням судової економічної експертизи.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

На початку квітня 2012 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) видала компанії «ГазУкраїна-Трейдинг» ліцензію на поставку природного газу в обсязі 80 млн куб. м на рік.