Янукович: справедлива вартість газу - це ціна спотового ринку мінус транзит

Вільнюс. Україна продовжує переговори з Росією щодо зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив на прес-конференції у Вільнюсі.

“Росія не зацікавлена скорочувати ринок збуту для себе і нести за рахунок цього збитки, а Україна не зацікавлена мати газ за ціною, вищою, ніж є на ринку в Європі”, - сказав Президент.

В.Янукович відзначив, що сьогодні Україна платить найбільшу ціну на газ, тому також веде переговори з Росією, оскільки вважає, що справедлива ціна - це ціна спотового ринку мінус транзит.

“Тому ми вважаємо, що справедлива ціна на газ — це ціна спотового ринку мінус транспортування. Саме так ми ставимо питання. Ми не кажемо ні про які преференції”, - сказав Президент.

Крім того, Україна велику увагу приділяє енергозберігаючим програмам, а також збільшенню видобутку власного газу.

Говорячи про переговори з «Газпромом», Президент зауважив, що актуальним питанням залишається питання стабільного транспортування російського газу до споживачів. В цьому контексті є надзвичайно важливим питання стабільної роботи української ГТС, яка потребує сьогодні модернізації.

“Ми повинні вирішувати це питання спільно з нашими партнерами з Росії і Європейського Союзу”, - сказав В.Янукович.

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