Голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів не бачить загрози для будівництва LNG-терміналу на території України через відсутність домовленості з Туреччиною про прохід танкерів через Босфор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в середу, 6 лютого, в коментарі журналістам.

“З цього боку я ніяких загроз не бачу... Юридично жодних проблем немає. Політична ситуація має вирішуватися на двосторонньому рівні. Я розраховую, що у нас ніяких змін у плані реалізації цього проекту не буде. Потрібне політичне рішення. У технічному, економічному і організаційному плані у нас все рухається за встановленим графіком”, - сказав В.Каськів.

До того ж він зазначив, що в переговорах із Туреччиною з приводу доступу на прохід танкерів зі скрапленим газом Україні потрібно наполегливіше відстоювати національні інтереси.

“Нам треба достатньо наполегливо відстоювати наші національні інтереси. А для мене абсолютно зрозуміло, що тут питання не тільки в Україні - хоча в Україні багато недругів цього проекту, які працюють на третю сторону, - і не тільки в Туреччині”, - сказав В.Каськів.

До того ж він зазначив, що пропозиція Анкари про спільне будівництво LNG-терміналу на турецькому узбережжі не є альтернативою будівництву об'єкту в Україні.

“Ініціатива з боку Туреччини - це не альтернатива, а спільна ініціатива, яка вже звучала на переговорах різного рівня... Розглядалися варіанти (будівництво - УНІАН) між Дарданеллами і Босфором та інші варіанти. Такі ініціативи Туреччиною були прийняті для вивчення і відпрацьовуються”, - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час зустрічі зі спеціальним посланником і координатором Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань Карлосом Паскуалєм, що Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо проходження танкерів зі скрапленим газом через Босфор і про спільне будівництво «LNG-терміналу» на турецькому узбережжі Середземного моря.

М.Азаров відзначив, що на сьогодні «у нас є проблеми з будівництвом LNG-терміналу» для прийому скрапленого газу. Пов'язані вони насамперед з тим, що Туреччина не дуже охоче розглядає можливість проходження танкерів зі скрапленим газом через свої протоки».

За словами прем'єра, у зв'язку з цим Україна розглядає інші варіанти розміщення терміналу. «Тому ми вивчаємо різні варіанти розміщення відповідного заводу з іншого боку Туреччини. Маю на увазі Середземне море та інші можливості», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, що 13 вересня 2012 року в Києві відбулося Друге засідання українсько-турецької стратегічної ради високого рівня під головуванням Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана.

В.Янукович і Р.Ердоган доручили міністрам економіки двох країн розглянути пропозицію України, щоб Туреччина взяла участь в будівництві «LNG-терміналу» (терміналу з прийому скрапленого газу) на території України, і аналогічну пропозицію Туреччини щодо будівництва «LNG-терміналу» на її території.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу щодо будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом у 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня 2012 р. затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний «LNG-термінал» в районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» в районі Одеси (у відкритому морі).

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