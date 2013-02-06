Компанії НАК «ЕКУ» за січень скоротили виробництво електроенергії на 8,1%

Енергогенеруючі компанії та електростанції НАК «Енергетична компанія України» в січні 2013 р. скоротили виробництво електроенергії на 8,1% - до 5,7 млрд кВт/год. з 5,2 млрд кВт/год. за аналогічний період 2012 року, повідомляє прес-служба НАК «ЕКУ».

Згідно з повідомленням, зокрема теплові електростанції енергогенеруючих компаній у січні ц.р. виробили 5,1 млрд кВт/год. електроенергії, що на 0,3 млрд кВт/год. менше, ніж за цей же період 2012 року.

Гідроелектростанції з початку року виробили 0,02 млрд кВт/год. електроенергії, як і минулого року.

Теплоелектроцентралі у січні п.р. виробили 0,6 млрд кВт/год. електроенергії, що на 14,3% менше, ніж за цей же період 2012 року.

Теплоенергетичними потужностями НАК «Енергетична компанія України» з початку року відпущено 2,9 млн Гкал теплоенергії, що на 0,2 млн Гкал (1,6%) більше відпуску теплоенергії за цей же період 2012 року.

Довідка УНІАН. НАК «Енергетична компанія України» є акціонером 20 ВАТ паливно-енергетичного комплексу, що виробляють та постачають електроенергію, що становить 38,1% від загального вироблення електроенергії Об'єднаної енергосистеми України.

До статутного капіталу компанії передані державні пакети акцій 4 енергогенеруючих, 14 енергопостачальних та 2 гідроенергогенеруючих компаній.

Основу теплової енергетики становлять 4 акціонерні енергогенеруючі компанії («Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Центренерго»), які об'єднують 11 електростанцій з блочними агрегатами одиничною потужністю від 150 до 800 МВт. Загальна потужність блочних ТЕС - 23 115 МВт, що становить 43,4% від встановленої потужності електростанцій України.