Бойко провів у Москві чергову зустріч з Міллером

Москва. Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко провів у Москві чергову робочу зустріч з головою правління «Газпрому» Олексієм Міллером.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації компанії «Газпром».

«Сторони обговорили питання, що представляють взаємний інтерес», - зазначається у повідомленні. До того ж інших подробиць не наводиться.

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Як повідомляв УНІАН, попередня зустріч Ю.Бойка і О.Міллера пройшла у Москві 22 січня.

26 січня «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний об'єм газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. До того ж українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівель газу.

1 лютого посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив журналістам, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу. Проте у Кремлі поки цю інформацію непідтвердили.