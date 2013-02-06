«Метінвест» у 2012 році направив на екологічні програми "Краснодонвугілля" 25,6 млн грн

Група компаній «Метінвест» у 2012 році направила 25,6 млн грн на реалізацію екологічних програм виробничого об'єднання «Краснодонвугілля» на території Луганської області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Краснодонвугілля», основними в 2012 році були проекти з гасіння, переформування та рекультивації териконів і породних відвалів на шахті «Молодогвардійська», на шахті ім. 50-річчя СРСР та шахті ім. Н.П. Баракова, що дозволило максимально знизити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Після проведених заходів на породних відвалах шахти «Дуванна» викиди шкідливих речовин повністю припинено.

«Ці кошти дозволили практично на 100% скоротити викиди газоподібних речовин в атмосферу», - заявив генеральний директор "Краснодонвугілля" Олександр Ангеловський.

Довідка УНІАН. ПАТ «Краснодонвугілля» є однією з найбільших вугільних компаній України з видобування і збагачення коксівного вугілля марок «Ж» і «К». До складу «Краснодонвугілля» входить дві шахти і три шахтоуправління, дві збагачувальні фабрики, а також сервісні підрозділи. Понад 99% акцій ПАТ «Краснодонвугілля» належать ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод».

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.