Кабмін підтвердив: Бойко знову зустрічався з Міллером. Подробиці не оприлюднюються

6 лютого у Москві відбулася робоча зустріч віце-прем’єр-міністра України Юрія Бойка із головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм Міллером.

Сторони обговорили питання взаємовигідного міждержавного стратегічного партнерства, інформує урядовий портал.

Нагадаємо, раніше про зустріч Бойка та Міллера повідомив "Газпром". Як повідомили в управлінні інформації компанії, «сторони обговорили питання, що представляють взаємний інтерес». Але інші подробиці не наводяться.

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