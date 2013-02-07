Нафта дорожчає на тлі зростання споживання в США

На світових торгах у четвер, 7 лютого, ціни на нафту продовжили зростання на фоні статданих зі США.

Так, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,1 долара, або на 0,09%, - до 116,83 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,15 долара, або на 0,16%, - до 96,77 долара за барель.

За даними Міністерства енергетики США, за останні чотири тижні переробні компанії постачали споживачам у середньому 18,3 мільйона барелів нафтопродуктів на день, що на 1,2% більше показника за аналогічний період 2012 року. Споживання пального зросло на 4,7% - до 8,4 мільйона барелів на день.

Ціна нафти також зростає на тлі статистики по запасах сировини на оптових складах. Ринок, що у середу відіграв зниженням цін, помітне збільшення запасів на 2,62 мільйона барелів, у четвер перейшов до зростання. Підвищення запасів виявилося менше очікуваного аналітиками рівня у 2,65 мільйона барелів, передає Bloomberg.