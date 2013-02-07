США ввели нові санкції проти Ірану

США посилюють санкції щодо Ірану у зв'язку з ядерною програмою цієї країни.

Нові обмеження спрямовані на скорочення доходів республіки від продажу нафти, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Міністерство фінансів США заявило, що нові заходи скорочують список країн, які, не порушуючи санкційний режим США, можуть купувати нафту в Ірану. Санкції також утрудняють Тегерану доступ до коштів, виручених від продажу нафти за кордон.

Під удар також потрапила державна телекомпанія Ірану - IRIB. За даними американських властей, IRIB займається цензурою і трансляцією отриманих під тиском визнань політичних в’язнів.

Представник Міністерства фінансів заявив, що "доти, доки Іран не реагує на стурбованість світової спільноти щодо його ядерної програми, США застосовуватиме санкції і посилюватиме економічний тиск на іранський режим".

США звинувачують Іран у розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома. На цей час щодо Ірану діють чотири резолюції санкцій Ради Безпеки ООН.

Іран стверджує, що розвиває ядерну програму виключно у мирних цілях.