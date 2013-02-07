«Нафтогаз» відповів «Газпрому» - рахунок у 7 млрд дол. не оплачуватиме
11:36, 07 лютого 2013Енергетика
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НАК «Нафтогаз України» дав відповідь «Газпрому» про те, що не має наміру оплачувати виставлений рахунок у 7 млрд дол., оскільки для цього немає жодних підстав.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.
«Ми дали відповідь, що ми не вважаємо за необхідне оплачувати рахунок 7 млрд, тому що в нас немає підстав для цього. Ми виконуємо всі умови контракту”, - сказав Е.Ставицький.
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