Україна качатиме газ з Європи через Угорщину та Словаччину вже в 1 кварталі

Україна планує в першому кварталі 2013 року почати поставки газу з Європи через територію Словаччини та Угорщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Він зазначив, що на цей момент переговори з організації таких поставок перебувають на завершальній стадії.

«Зі Словаччиною є технічні питання, які ми узгоджуємо, а з Угорщиною у нас практично всі питання вже вирішено», - зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання, коли можуть початися поставки газу, Е.Ставицький відповів: «Найближчим часом. Ведуться переговори, вони вже на фініші. Ми розраховуємо на перший квартал».

До того ж він також повідомив, що газ може купуватися не лише через німецьку компанію RWE, але й через інші компанії.

Також він сказав, що покупцем може бути не лише НАК «Нафтогаз України».

«У нас було ухвалено рішення урядом про демонополізацію поставок імпортного газу. Отже та компанія, яка домовиться, матиме право вільного доступу до системи, яка дозволить здійснювати поставки газу», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, коли країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку - 56 млн куб. м газу.

З 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Російській Федерації до 20 млрд куб. м.

Також за заявами голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна, компанія очікує збільшення поставок газу від компанії RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.