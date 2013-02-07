«Нафтогаз» відповів «Газпрому» - рахунок у 7 млрд дол. не оплачуватиме

НАК «Нафтогаз України» дав відповідь «Газпрому» про те, що не має наміру оплачувати виставлений рахунок у 7 млрд дол., оскільки для цього немає жодних підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

"Ми дали відповідь, що ми не вважаємо за необхідне оплачувати рахунок 7 млрд, тому що в нас немає підстав для цього. Ми виконуємо всі умови контракту”, - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна вважає спірним виставлений "Газпромом" рахунок за газ на 7 мільярдів доларів і готова вести переговори щодо цього питання.

Як зазначив В.Янукович, усі санкції були висунуті Україні на підставі угоди, що підписав уряд Юлії Тимошенко. За його словами, ці санкції не відповідають ринковим відносинам суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, 26 січня «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосоване умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. До того ж українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівель газу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Газпром" більше не домінує на українському ринку - Кожара

Україна качатиме газ з Європи через Угорщину та Словаччину вже в 1 кварталі