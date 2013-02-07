Експерт: щоб отримати підтримку ЄС, треба виконувати зобов'язання члена енерготовариства

Перш ніж очікувати підтримки від Європи у вирішенні спірних з Росією газових питань, Україні необхідно почати виконувати зобов'язання, взяті під час приєднання до Європейського енергетичного співтовариства.

Про це в коментарі УНІАН заявив незалежний експерт у сфері енергетики Олександр Нарбут.

«Насамперед необхідно поставити запитання, як ми виконуємо зобов'язання, взяті на себе в рамках Європейського енергетичного співтовариства. Справляємося ми з цим, чи випереджаємо ми виконання цих зобов'язань або навпаки, просто імітуємо наші дії, при цьому не відповідаючи на запитання, які нам ставлять партнери», - заявив О.Нарбут.

На його думку, поки зобов'язання України виконуються не повною мірою.

«Зокрема Кишинівський саміт у рамках ЄЕС минулого року ухвалив рішення про адаптацію не тільки 2-го, але й 3-го пакета енергетичних директив Євросоюзу. Україна ухилилася від підписання відповідного протоколу, і до сьогодні тримає паузу. Тому ця спроба ухилятися і вести гру, яка суперечить взятим на себе стратегічним зобов'язанням, напевно, є основною проблемою у взаєминах ЄС та України загалом, і в рамках ЄЕС зокрема. Без вирішення цих системоутворюючих проблем чекати більшої реакції, ніж те, що ми почули, не варто», - заявив О.Нарбут.

До того ж він зазначив, що має на увазі заяви прес-секретаря єврокомісара з енергетики Гюнтера Оттінгера, який сказав, що в ЄК вивчають ситуацію і висловив надію, що перебоїв з транзитом газу через Україну через спір, що виник між Києвом і Москвою у зв'язку з виставленням «Газпромом» «Нафтогазу» рахунку в 7 млрд дол., не виникне.

«Якщо розраховувати на більше, то потрібна абсолютно інша комунікація. Потрібні люди, які можуть сприйматися не тільки за словами, які часто не підкріплені справами, а саме за справами. Треба показувати європейцям, що ми поділяємо підходи, реально займаємося інтеграцією наших енергетичних ринків, енергоструктур, що ми діємо не тільки в букві, але і в дусі зобов'язань, взятих при вступі до ЄЕС», - заявив О.Нарбут.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент Віктор Янукович заявив, що Україна не задоволена співпрацею з Енергетичним співтовариством. Зокрема, він зазначив, що за три роки свого членства в цій організації Україна не отримала навіть співчуття у питаннях газових відносин з Росією.

Наприкінці січня «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд дол. за 16,7 млрд кубометрів газу, який Україна не закуповувала в 2012 році. Україна не визнає борг, оскільки вважає, що своєчасно повідомила «Газпрому» про скорочення постачань газу, і закупила, сплативши своєчасно, за підсумком року 24,9 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є Європейське Співтовариство та Республіка Албанія, Республіка Болгарія, Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Румунія, Республіка Сербія, Республіка Хорватія, Республіка Чорногорія і сторони, що приєдналися.

Завдання Енергетичного співтовариства полягає в організації зв'язків між сторонами і створенні правової та економічної бази щодо енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, створенні стабільної регуляторної та ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, генеруючі потужності, мережі передачі та розподілу так, щоб усі сторони мали доступ до стабільного та постійного енергопостачання.