Литовські парламентарії виступають проти видобування сланцевого газу в країні

Вільнюс. Комітет сейму з охорони навколишнього середовища Литви пропонує зупинити розвідку і видобування сланцевого газу в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення 6 лютого проголосували 7 членів комітету, 1 був проти і 2 утрималися.

«Знайдіть хоч одного науковця, який був би за проведення розвідки сланцевого газу. Якщо на квадратному кілометрі доведеться пробурити три-чотири свердловини, тоді треба буде евакуювати людей з цієї території і перетворити величезну красиву площу від Таураге до моря в пустелю. Цього не буде», - сказав журналістам голова комітету Альгімантас Саламакінас.

За його словами, буде сформовано робочу групу з учених, яка повинна буде подати уряду висновок про ухвалення рішення.

«Через місяць учені готові надати висновок», - сказав А.Саламакінас.

До того ж він зазначив, що, ухвалюючи рішення, члени комітету керувалися висновками учених і фахівців, а не емоціями.

Довідка УНІАН. 15 січня 2013 року були розкриті конверти з пропозиціями учасників конкурсу на проведення розвідки і видобування сланцевого газу в Литві. Тільки одне підприємство виявило бажання шукати сланцевый газ у Тауразько-Шилутському регіоні - американська енергетична компанія Chevron. Місцева громадськість заперечує проти видобування сланцевого газу.

Водночас в Україні покладаються великі надії на видобування в майбутньому сланцевого газу. У травні 2012 року компанії Сhevron і Shell стали переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Олеській і Юзівській площах.

Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - у 2,98 трлн куб. м газу.

До того ж народні депутати від «Батьківщини» Арсен Аваков, Андрій Кожем'якін і Микола Томенко пропонують запровадити тимчасову заборону на пошук і видобування сланцевого газу до вдосконалення механізмів забезпечення екологічної безпеки.

Відповідний проект закону «Про введення тимчасової заборони (мораторію) на пошук, розвідку і видобування нетрадиційних вуглеводнів» зареєстровано у Верховній Раді.

У пояснювальній записці наголошується, що ухвалення закону викликане необхідністю забезпечити охорону навколишнього природного середовища, екологічну безпеку, раціональне використання і відновлення природних ресурсів.

Також наголошується, що у 2011 році Франція стала першою державою, яка законодавчо заборонила використання технології гідравлічного розриву сланцевых пластів, за нею аналогічні заборони запроваджено в Болгарії, Румунії, провінції Квебек (Канада).

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