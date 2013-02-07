НКРЕ затвердила «ДТЕК Дніпрообленерго» інвестпрограму на 349,4 млн грн

НКРЕ затвердила «ДТЕК Дніпрообленерго» інвестиційну програму на 2013 рік обсягом у 349,423 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі компанії.

Згідно з інвестпрограмою, основну частину коштів - 262,8 млн грн планується направити на будівництво, реконструкцію та модернізацію електричних мереж Дніпропетровської області. Серед найбільш значущих інвестпроектів - будівництво ПС-35 кВ «Джерела», розподільного пункту (РП) 10 кВ і комплексна реконструкція трьох розподільних підстанцій 6-10 кВ у Дніпропетровську.

Понад 28 млн грн компанія має намір направити на заходи щодо зниження і недопущення понаднормативних втрат електроенергії. Зокрема «ДТЕК Дніпрообленерго» продовжить реалізацію інноваційних проектів відповідно до концепції SMART GRID («розумні» мережі) і SMART METERING («розумні» лічильники). Цього року автоматизованою системою контролю обліку електроенергії побутових споживачів буде охоплено майже 22 тисячі абонентів регіону.

Понад 16 млн грн підприємство спрямує на автоматизацію технологічних та управлінських процесів.

«Інвестпрограма «ДТЕК Дніпрообленерго» 2013 року відповідає принципам довгострокової стратегії ДТЕК щодо зменшення експлуатаційних, операційних витрат, зниження втрат у мережах, оптимізації і розподілу навантаження, забезпечення зростаючого попиту на електроенергію, а також принципам реалізації регіональної Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області», - зазначив генеральний директор «ДТЕК Дніпрообленерго» Сергій Бубликов.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК працюють в сегментах видобутку і збагачення вугілля, генерації, дистрибуції та продажів електроенергії.

У портфелі вугільних активів ДПЕК - 31 шахта і 12 вуглезбагачувальних фабрик у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях України, а також в Ростовській області Російської Федерації.

Сегмент генерації представляють 10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою потужністю понад 18 ГВт. Генеруючі підприємства ДПЕК розташовані в семи областях і столиці України (ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві). Сегмент дистрибуції та продажу електроенергії представляють 5 підприємств. Енергопостачальні компанії ДТЕК обслуговують близько 4,5 млн клієнтів - фізичних та юридичних осіб.