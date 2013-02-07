«Донбасенерго» залучить в "Ощадбанку" кредит на 385 млн грн

Державна енергопостачальна компанія «Донбасенерго» має намір залучити в «Ощадбанку» кредит на 385 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Компанія планує залучити короткостроковий кредит, розбитий на три нерівних за обсягом лоти.

Кінцевий термін укладення договору - 7 березня 2013 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року компанія «Донбасенерго» залучила в «Ощадбанку» кредит на 460 млн грн.

Державі належать 85,77% акцій компанії, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

«Донбасенерго» за 9 місяців 2012 р. збільшити чистий прибуток у 6 разів - до 305 млн грн.

ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.