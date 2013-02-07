Україна у січні експортувала електроенергії на 53,155 млн дол.

Україна за січень 2013 року в грошовому вираженні експортувала електроенергії до країн ЄС, Молдови і Білорусі на 53,155 млн дол.

Про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Державна митна служба не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії до Білорусі за січень становив 21,747 млн дол., Угорщини - 22,571 млн дол., Молдови - 4,293 млн дол., Польщі - 3,636 млн дол., Словаччини - 0,44 млн дол.

Експорт електроенергії на територію Російської Федерації за вказаний період не здійснювався.

Також у повідомленні сказано, що імпорт електроенергії до України становив 0,169 млн дол. Весь обсяг імпортовано із РФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року в грошовому вираженні експортувала електроенергії до країн ЄС, Молдови і Білорусі на 574,819 млн дол.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

Компанії «Східенерго» і «Пауер Трейд», що входять в структуру енергохолдингу ДТЕК, на проведеному 21 листопада НЕК «Укренерго» аукціоні на право експорту електроенергії в 2013 році викупили доступ до міждержавного перетину потужністю 1,58 ГВт за напрямками до Румунії, Словаччини, Угорщини , Польщі, Молдови, Білорусі.

Участь у річному аукціоні «Укренерго» взяли компанії «ДТЕК Трейдинг» і «ДТЕК Східенерго», інших заявок не надходило.