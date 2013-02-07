Україна у січні закупила російського газу на 1,105 млрд дол.

Україна у січні 2013 року закупила у Російської Федерації газу на суму 1,105 млрд грн, повідомляє Державна митна служба України.

Держмитслужба не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

За даними «Нафтогазу», компанія перерахувала "Газпрому" близько 808 млн дол. за імпортований у січні 2012 року природний газ.

Також, згідно з даними Держмитниці, Україна в січні закупила газ у Німеччині на суму 10,071 млн грн.

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Як раніше повідомляв УНІАН, найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» у лютому 2012 року - 1,3 млрд дол.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

Водночас RWE не надає інформації про наявність контрактів з «Нафтогазом» на 2013 рік.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.