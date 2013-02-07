ЄС готовий і далі підтримувати реформи в енергетичному секторі України - Фюле

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє про готовність Євросоюзу і далі фінансово підтримувати реформи в енергетичному секторі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з головами комітетів і фракцій Верховної Ради України.

“Ми маємо намір продовжити також фінансову підтримку України, перед якою стоїть історичний виклик розвитку власних ресурсів, посилення своєї енергетичної незалежності та кращої інтеграції до світових стандартів та ринкових умов”, - сказав єврокомісар.

Він зазначив, що модернізація української газотранспортної системи та реформування газового сектору України залишаються пріоритетними в двосторонній співпраці Брюсселя та Києва.

У зв’язку з цим Ш.Фюле зазначив, що реалізації законодавства Європейського Союзу в цій сфері в Україні, та активна роль України в Енергетичному співтоваристві мають першочергову важливість.

Він також підкреслив, що Україна потребує подальших реформ в забезпеченні прозорості енергетичних тарифів, диверсифікації постачань енергоресурсів, розвитку відновлювальної енергетики та реалізації адекватної системи енергозбереження та енергоефективності.

Як повідомляв раніше УНІАН, 23 березня 2009 р. була підписана спільна декларація України та ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, в якій Україна зобов'язалася створити прозорий газовий ринок.

30 листопада 2012 року в Осло прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив співчуття з приводу того, що ЄС не займає активну позицію в питанні модернізації української ГТС. Він зазначив, що надії України, які були під час приєднання до хартії, досі не виправдалися.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна другий рік є членом Європейської енергетичної хартії, проте досі з боку ЄС не було підтримки України в переговорах з Росією з питання зниження ціни газу і не вирішено питання про створення тристороннього консорціуму з управління українською ГТС.

У першій половині вересня 2012 року прем'єр-міністр М.Азаров заявив, що модернізація газотранспортної системи України коштуватиме 4,5 млрд євро.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

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