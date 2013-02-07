Лінія «Рівненська АЕС - підстанція Київська» забезпечить повну видачу потужності Рівненської АЕС

Будівництво лінії електропередач «Рівненська АЕС - підстанція Київська», розпочате наприкінці вересня 2012 року, забезпечить повну видачу потужності енергоблоками Рівненської атомної електростанції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Національної акціонерної енергетичної компанії «Енергоатом» з посиланням на слова генерального директора Рівненської АЕС Павла Павлишина.

«Сьогодні через постійні диспетчерські обмеження чотири енергоблоки РАЕС щорічно недовиробляють близько 1,6 мільярда кВт/год електроенергії», - йдеться в повідомленні, що цитує слова П.Павлишина.

У повідомленні також наголошується, що на сьогодні частка Рівненської АЕС у виробництві електроенергії атомними електростанціями України становить майже 20% і 9% від усієї електроенергії, що виробляється в країні. «Минулий 2012-й рік став рекордним для поліського енергогіганта - станція виробила 17 893 мільярдів кВт/год електроенергії, що на 131 млн кВт/год більше порівняно з 2011 роком», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова П.Павлишина.

«У 2014 році заплановано ввести в експлуатацію комплекс з переробки твердих радіоактивних відходів, для якого вже поставлено основне обладнання», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що одним з найголовніших завдань на найближчий період для Рівненської АЕС є продовження терміну експлуатації енергоблоку № 3, проектний термін роботи якого завершується в 2016 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, держкомпанія «Укренерго» 19 вересня 2012 року розпочала будівництво ліній електропередач 750 кВ за напрямом «Рівненська АЕС - підстанція Київська».

Загальна вартість проекту оцінюється в 415 млн євро, з яких 300 млн євро були залучені «Укренерго» у Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.

Загальна протяжність ліній становитиме 353 км. Її будівництво планується завершити до кінця 2014 року.

Рівненська АЕС - перша в Україні атомна електростанція з водо-водяними ядерними реакторами, що наразі є єдиним типом реакторів в Україні, і єдина - з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії ВВЕР-440 (В-213). На АЕС в експлуатації знаходиться 4 енергоблоки загальною потужністю 2880 МВт.

РАЕС розташована у Волинському Поліссі, поблизу річки Стир, в 4 км від міста Кузнецовськ.